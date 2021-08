Focuri de armă în plină stradă! Patru bărbaţi au fost reținuți Patru barbati care au provocat un scandal pe o strada din judetul Olt au fost calmați de politisti cu focuri de avertisment. Cei patru barbați au fost retinuti initial pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetati sub control judiciar. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, patru barbati cu varste cuprinse intre 23 si 40 de ani, toti din comuna Radomiresti, au fost retinuti in data de 16 august, de politisti, pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. „La data de 15 august, politistii din cadrul Postului de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

