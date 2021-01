Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera dn Maramures au tras 19 focuri de arma pentru a ori un grup de contrabandisti de tigari. Sapte persoane sunt ceretate, iar 16.500 de pachete cu tigari si trei autovehicule au fost confiscate. ”Ieri, 25 ianuarie 2021, in jurul orei 21.15, politistii de frontiera din cadrul…

- In urma unei actiuni derulate in cursul serii, politistii de frontiera maramureseni au depistat sapte cetateni romani implicati in activitati de contrabanda si au confiscat si indisponibilizat 16.500 de pachete cu tigari, precum si trei autovehicule folosite la activitatea infractionala. Pentru ca persoanele…

- In cursul noptii de luni spre marti, lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau, județul Maramureș, au folosit armanentul din dotare pentru a reține un grup de contrabandiști de țigari, in zona Barajului Firiza din Muntii Gutai. In urma operațiunii, un barbat a fost ranit, relateaza Agerpres.…

- Urmarire cu focuri de arma in zona Barajului Firiza. Unul dintre soferi a fost ranit in zona coapsei In aceasta seara, in jurul orei 21.15, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau, s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de competenta a sectorului, in…

- Urmarire ca-n filme in Maramureș, in noaptea de 25 spre 26 decembrie. Un hoț a furat un autotren din Sighetu Marmației, iar polițiștii i-au luat urma. Șoferul a fost reținut la capatul unei curse nebunești, de peste 70 de kilometri, in Baia Mare. Au fost nevoiți sa traga focuri de avertisment, dupa…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat un microbuz incarcat cu aproximativ 30.000 pachete țigari, in valoare de 350.600 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri, 18 noiembrie 2020, in jurul orei 21.15, la nivelul Sectorului…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud și Maramureș au efectuat 10 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unor grupari infracționale specializate in activitați de contrabanda. Cinci persoane au fost reținute. 11 persoane din localitațile Bistrița și Crasna Vișeului (Maramureș), s-au trezit ieri cu Poliția…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei percheziții domiciliare desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 18.000 pachete cu țigari, in valoare de 210.600 lei, precum și 2 autovehicule folosite la activitatea infracționala. Patru…