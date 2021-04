Focșănean de 71 de ani, depistat băut la volan Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiști Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au intocmit mai multe dosare penale sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, fapte prevazute de art. 335, art. […] Articolul Focșanean de 71 de ani, depistat baut la volan apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fata de barbatul de 60 ani din Baia Mare, identificat in trafic de politistii din Tautii Magheraus, in timp ce conducea un autoturism pe strada 114 din Busag sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, Judecatoria Baia Mare a dispus arestarea preventiva pentru 30 zile. Totodata,…

- Asigurarea integritatii fondului forestier reprezinta o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, polițiștii desfașurand permanent activitați pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia…

- Politistii din Iasi, sub coordonarea procurorilor, au efectuat doua perchezitii in cadrul unui dosar penal de furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, in urma carora a fost retinut un barbat banuit ca ar fi furat 180.000 de lei dintr-o locuinta. ‘Politistii din cadrul Serviciului…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au documentat activitatea infractionala a trei barbati, toti din municipiul București, cercetați pentru un furt savarșit in incinta unui magazin de electrocasnice de pe raza municipiului Focșani. In urma investigațiilor…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub…

- A agresat politistii si i-a amenintat cu moartea. Este isprava unui sofer in varsta de 24 de ani, depistat in stare de ebrietate la volan. Incidentul a avut loc in raionul Calarasi. Potrivit politiei, in timpul documentarii cazului, barbatul avea un comportament agresiv.

- Un tanar sofer care consumase alcool, cu permisul de conducere suspendat, a fost oprit de politisti cu focuri de arma, dupa ce acesta nu a stationat la semnalul de oprire si si-a continuat deplasarea, informeaza IPJ Olt. „La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 19.00, in timp ce actionau pentru siguranta…