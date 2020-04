Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, la solicitarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, o ședința a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor Timiș, in cadrul careia s-a decis stingerea focarelor de pesta porcina africana din localitatea Cadar – comuna Tormac și…

- 203 focare de pesta porcina africana active in gospodariile din județ; alte 539 de cazuri la mistreți in Eveniment / on 04/03/2020 at 10:45 / 528 de focare de pesta porcina africana sunt in evoluție in 237 de localitati din 25 de judete din țara, in scadere fața de raportarea precedenta, transmite…

- A fost confirmat focarul de pesta porcina africana (PPA) din localitatea Bucovat si s-au institut zonele de protectie si de preventie in jurul acesteia, potrivit Directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis, dr. Flavius Nicoara.

- 202 focare de pesta porcina africana active in gospodariile din județ; alte 539 de cazuri la mistreți in Eveniment / on 26/02/2020 at 11:35 / 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evoluție in 241 de localitati din 25 de judete din țara, transmite Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Un numar de 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 241 de localitati din 25 de judete din Romania, patru focare fiind in exploatatii comerciale si trei in exploatatii de tip A, informeaza marti Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- …descoperite in județ și convoaca in ședința extraordinara Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Valcea, pentru adoptarea masurilor de urgența ce se impun dupa confirmarea acestora. Ședința are loc, miercuri 19 februarie, cu incepere de la ora 08.45. Ultimul comunicat de presa privind evoluția…

- Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat in Harghita, la un mistret impuscat pe un fond de vanatoare din apropierea comunei Mugeni, autoritatile sanitar-veterinare dispunand masurile care se impun. Potrivit Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Harghita, in…