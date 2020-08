Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi focare de COVID-19 au fost identificate in doua centre sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Prahova, unde zeci de persoane, angajati ai centrelor si persoane internate, inclusiv copii, au fost identificate ca purtatori ai virusului…

- Focare COVID in centre sociale din Valcea, la o fabrica din Braila și TAROM În judetul Vâlcea sunt cinci focare de COVID-19, dintre care doua în centre din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu 77, respectiv 18 persoane testate pozitiv. Într-o…

- Conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) Buzau, la Complexul de Servicii Comunitare din Beceni, sunt 17 persoane, 7 copii și 10 angajați, confirmate cu Covid-19, informeaza Șansa buzoiana. ”In urma seriei de testari inceputa in data de 18 iunie in cadrul a patru unitați au fost inregistrate cate…

- Directia de Sanatate Publica Buzau a declarat doua noi focare de coronavirus in judetul Buzau, la doua centre pentru copii aflate insubordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

- Inca trei angajati ai unor centre din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau au fost confirmati, miercuri, cu coronavirus, in total fiind sase persoane care lucreaza in cinci centre diagnosticate cu COVID-19.

- Copiii, trei baieti si o fata, au varste cuprinse intre 15 si 17 ani. Minorii fug frecvent din acest centru, dat fiind faptul ca, pe timpul noptii, nu este asigurata paza. Prefectul judetului Neamt a solicitat conducerii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului asigurarea pazei…

- Un angajat al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, dintr-un centru rezidențial are coronavirus. Potrivit DGASPC Gorj, salariatul a fost depistat in urma testelor obligatorii care se fac de doua ori pe luna. Astfel, in data de 21.05.2020, la acest centru s-au…