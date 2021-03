Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a declarat focar in supraveghere la Direcția de Evidența a Persoanelor din cadrul Primariei Timișoara. Acolo au fost confirmate cinci cazuri de infectare cu noul virus SARS-CoV-2. „Programul cu publicul al Direcției nu va fi afectat, se va lucra in regim normal, fiind…

- Pana astazi, 9 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 835.552 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 212 cazuri noi la Constanta.Pana astazi, 9 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 835.552 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID…

- In județul Timiș au fost inregistrate 235 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Direcția de Sanatate Publica anunța ca au fost prelucrate 1.165 de teste, dintre care 161 de teste rapide. Situația epidemiologica, in județ, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 2.668 de persoane, fiind efectuate 25.234 de teste RT-PCR si 7.267 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 984 de pacienti. Pana astazi, 4 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 738.152…

- Inca doua persoane au murit de coronavirus in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 798 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5354 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 4965 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 263…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 4.841 persoane, fiind efectuate 31.592 de teste. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.100 de pacienti. Pana astazi, 8 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 663.799 de cazuri de persoane infectate…

- Primaria Municipiului Timișoara a fost inștiințata astazi de catre Direcția de Sanatate Publica Timiș de existența a șase cazuri de persoane confirmate cu COVID 19. Astfel, instituția a devenit potrivit definiției legale focar in supraveghere. „Cele șase persoane activeaza in cadrul Direcției Tehnice,…