Focar de rabie într-o localitate din județul Satul Mare Intr-o localitate din județul Satul Mare este alerta! O vulpe turbata s-a jucat cu un caine dintr-o gospodarie, apoi a fost gasita moarta. Potrivit analizelor, se pare ca avea rabie. Cainele, cat și stapanul au fost vaccinați anti-rabic, deoarece a atins animalul salbatic. Autoritațile au luat imediat masuri de prevenție, noteaza știrileprotv.ro Focarul de rabie a fost confirmat, dupa ce un localnic din centrul comunei Orașu Nou a gasit in curte o vulpe moarta. „A intrat in curte și s-a jucat cu cainele și intre timp a murit. Cetațeanul a anunțat, vulpea a fost ridicata și dupa analize a ieșit… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

