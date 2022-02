Medicii veterinari au identificat un focar de pesta porcina africana in cea mai mare ferma comerciala din judetul Sibiu, cea de la Avrig, unde sunt aproape 20.000 de porci. “In urma efectuarii analizei de laborator pe probe trimise din cadrul fermei din Avrig, s-a emis un buletin de analize pozitiv in care se confirma existenta pestei porcine africane, urmand ca in CLCB (Centrul Local de Combatere a Bolilor n.r.) sa se discute planul de masuri si conduita care trebuie urmata pana la lichidarea efectivului, dezinfectia suprafetelor, a tot ce exista, ingroparea si neutralizarea sau prin incinerare…