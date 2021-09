Focar de Covid la Institutul de Oncologie. Trei angajaţi şi trei pacienţi au fost depistaţi pozitiv In judetul Iasi au fost confirmate 113 cazuri noi de COVID-19 peste weekend, la persoane care nu au mai fost infectate. Valul al IV-lea incepe sa aglomereze unitatile medicale, numarul total al iesenilor infectati, conform cifrelor oficiale, fiind de 43.303 de la inceputul pandemiei, in timp ce 952 de persoane si-au pierdut viata, trei in weekendul care a trecut. Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi avertizeaza asupra raspandirii rapide a virusului in judet si in municipiu si in contextul in care au reinceput sa apara focarele. Pentru prima data de la inceputul anului, DSP a anuntat sambata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

