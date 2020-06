Un spital din Bilbao a anuntat miercuri ca cei 4.500 de angajati ai sai vor fi testati pentru depistarea noului coronavirus, dupa decesul unui pacient infectat cu SARS-CoV-2 si descoperirea a 25 de cazuri in incinta sa, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Focarul de contagiune a fost detectat in acest spital public in contextul in care regiunea Tarii Bascilor a trecut luni la a treia faza de iesire din izolare, care permite aproape toate activitatile.

"Vom testa intreg personalul spitalului, de circa 4.500 de oameni", a anuntat directorul centrului spitalicesc universitar Basurto…