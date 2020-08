Ce echipa va intalni FC Viitorul in prima etapa din sezonul 2020/2021

In urma tragerii la sorti a programului Ligii 1 din sezonul 2020 2021, FC Viitorul Constanta va intalni, in prima etapa, pe teren propriu, pe UTA Arad.Partida se va disputa in weekendul 21 23 august, data exacta si ora urmand sa fie anuntate ulterior, scrie fc viitorul.ro.… [citeste mai departe]