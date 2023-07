Stiri pe aceeasi tema

- Formatia antrenata de Nicolae Radu Mocanu si Claudiu Trandafir a avut un parcurs de exceptie in actualul sezon, terminand pe primul loc sezonul regular, cu un esaveraj remarcabil. Stadionul "Arcul de Triumfldquo; din Bucuresti gazduieste, sambata, 20 mai, finalele Campionatului National de rugby la…

- Dupa un sezon excelent, unde au caștigat liga a patra și sunt in semifinalele Cupei Romaniei, faza județeana, capitanul celor de la Arieșul Mihai Viteazu, Bogdan Buglea a oferit un interviu pentru site-ul nostru. R.: Cum a fost acest sezon pentru tine? Bogdan Buglea: A fost un sezon foarte greu, avand…

- Finala ediției 2022/2023 a Ligii Naționale de baschet masculin se va disputa, pentru prima data in istorie baschetului romanesc, in sistemul „patru victorii din șapte partide”. Primele doua meciuri vor se disputa la Oradea, acestea vor fi urmate de alte doua, la Sala Polivalenta din Cluj. Prima…

- Vadim Rața (30 de ani), mijlocașul dat afara de FCSB dupa 3 saptamani la inceputul sezonului, a declarat ca ține cu Farul in lupta la tiltu. Jucatorul de la FC Voluntari s-a declarat „șocat” de ce a reușit Hagi in acest sezon și a anunțat ca lupta la titlu se da in doi: Farul și FCSB. Mijlocașul moldovean…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat marti ca Rusia va ''prevala'' in lupta sa impotriva asa-zisilor ''imperialisti'', a relatat agentia de presa nord-coreeana KCNA, in remarci despre care se crede ca se refera la Ucraina si sustinatorii ei occidentali, cum sunt Statele Unite, transmite Reuters.Coreea…

- Despre regina Camilla Parker-Bowles s-au facut mai mult referiri la povestea de dragoste cu regele Charles al III-lea. Dar Camilla Parker-Bowles este foarte implicata in lupta unei boli care a adus multa suferința in familia sa. Nascuta la 17 iulie 1947, Camilla Parker-Bowles a fost foarte apropiata…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat cu 0,25% rata dobanzii si a indicat ca ar putea opri alte majorari, dand astfel timp oficialilor pentru a evalua efectele negative ale recentelor turbulente din sectorul bancar si a monitoriza evolutia inflatiei, transmite Reuters.Miercuri, oficialii Fed au…

- Rapid este de neinvins pe teren propriu și continua sa spere la un loc care o poate duce in cupele europene dupa ce a rapus campioana și vicecampioana din sezonul trecut, in ultimele doua etape.