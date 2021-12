Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, i-a indemnat luni pe decidenti sa evite "Balcanizarea" economiei digitale, avertizandu-i ca in caz contrar risca o lovitura care ar putea anula 6% din economia mondiala in urmatorul deceniu, transmite Bloomberg, citat de…

- Lumea se confrunta cu un „cocktail toxic” din cauza insuficientei acoperirii vaccinale impotriva COVID-19 si a nivelului de depistare, a avertizat seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, miercuri, afirmand ca acesta este un teren propice pentru raspandirea variantelor coronaviruslui, transmite AFP. „Sfarsitul…

- Pana in 2030, emisiile de CO2 vor fi duble fața de cele necesare pentru atingerea obiectivului, iar daca nu se iau decizii drastice și imediate, riscam o incalzire catastrofala de 2,4 °C pana in 2100.Este un rezultat cu mult peste obiectivul de 1,5 ° C despre care se vorbeste in Acordul de la Paris…

- Lumea a plonjat intr-o criza energetica globala, determinata de refuzul OPEC si OPEC plus (cu Rusia) de a mari cantitatea de petrol extrasa si introdusa pe piata, dupa ce anul 2021 a trecut fara lock-down-uri relevante si cu o crestere economica de revenire ce a reclamat noi cantitati de petrol si gaze.

- O stire lansata de catre Financial Times de sambata a facut inconjurul lumii, cu un impact major: China ar fi lansat in august o racheta hipersonica care a facut inconjurul lumii si a lovit la o distanta de peste 32 km de tinta, dupa cum reiese dintr-un raport despre care se spune ca „a luat prin surprindere…

- Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat marti ca institutia se asteapta la o cresterea a economiei globale usor sub prognoza din iulie de 6% in 2021, aceasta invocand riscurile asociate datoriilor, inflatiei si tendintelor economice divergente in urma pandemiei de Covid-19, transmite…

- Fructe, legume, mezeluri și alte prouse perisabile. Sunt cel mai des aruncate la coșul de gunoi de catre romani. Din diverse motive. Așa se face ca risipa alimentara ramane o problema globala, chiar și in contextul pandemiei, cand economia este tot mai fragila.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut inca o data, miercuri, ca persoanele imunizate impotriva COVID-19 sa nu primeasca cea de-a treia doza de vaccin, astfel incat flacoanele sa fie trimise catre tarile sarace care au reusit sa imunizeze doar o mica parte a populatiilor lor. “Nu voi ramane…