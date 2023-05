Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun, prezentatoarea TV, a avut parte de o intamplare neplacuta, zilele trecute. Un live realizat de o eleva direct din sala de curs, din timpul orelor, a determinat-o pe Ela Craciun sa traga un semnal de alarma.,,Recent, am fost martora la un episod care m-a facut sa ma simt furioasa, dezamagita…

- Amanarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen ii obliga in continuare pe romani sa petreaca ore in șir la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Dincolo de neplacerea așteptarii, din vami lipsesc și facilitați esențiale. Primarul comunei Lugașu de Jos din Județul Bihor, Levente Sorban (UDMR),…

- Partidul-stat PNL-PSD este sfarșitul oricarei democrații reale, a declarat cercetatorul Dragoș Damian, expert in mișcarile populiste, intr-un interviu pentru Libertatea. Dragoș Damian: Partidul-stat PNL-PSD, sfarșitul oricarei democrații reale Intrebat ce inseamna ...

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a explicat recent cu cat va crește prețul medicamentelor generice, indexarea prețurilor urmand sa se realizeze „foarte curand”, adica „in aceasta luna sau in prima parte a lunii mai” (declarația ministrului disponibila aici). Explicația oficialului a starnit…

- Cu ocazia implinirii a 75 de ani de la infiintare, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat joi in legatura cu un decalaj de personal in crestere in cadrul sistemului sanitar la nivel global, informeaza DPA.

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- Simone Scuffet, 26 de ani, a fost printre fotbaliștii care s-au remarcat in meciul CFR Cluj - Rapid (2-2). A incasat doua goluri, dar a mai scos cel puțin alte doua. In plus, a avut și șansa la ocaziile monumentale irosite de Costache, Ionița și Dugandzic. Costache a dat pe langa poarta, Ionița a luftat,…

- Charles Leclerc, de la Ferrari, a avut un inceput de vis in Marele Premiu din Bahrain, caștigat duminica de Max Verstappen, de la Red Bull. Cu un timp de reacție bun in momentul startului, monegascul a trecut repede de Sergio Perez și a ajuns in spatele campionului Max Verstappen. Coșmarul a venit in…