Zona euro intra aproape sigur intr-o recesiune, sondajele publicate luni aratand o agravare a crizei costului vietii si o perspectiva nefavorabila, care ii va face pe consumatori reticenti la cheltuieli, transmite Reuters.

Preturile petrolului si-au extins miercuri scaderea, din cauza temerilor investitorilor ca economia globala va incetini si mai mult din cauza restrictiilor reinnoite din China pentru a combate Covid-19, transmite Reuters.

Creditorii din zona euro ar trebui sa ia in considerare riscul recesiunii, cand calculeaza cat de mult capital pot plati actionarilor, a afirmat joi Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara din cadrul BCE, transmite Reuters.

Cererea mare de dolari, pe masura ce riscurile de recesiune globala cresc, a afectat alte valute, euro intr-o masura mai mare fata de majoritatea monedelor importante, deoarece cresterea preturilor gazelor in Europa agraveaza temerile privind cresterea economica, transmite Reuters.

Preturile petrolului au scazut marti cu circa 10 dolari pe baril, din cauza temerilor legate de o posibila recesiune globala, care ar duce la reducerea cererii chiar si in cazul unei intreruperi a livrarilor, in timp ce lucratorii din sectorul petrolului si gazelor din Norvegia au inceput o actiune…

Aproape 20% din personalul Fondului Monetar Internațional afirma ca activitatea lor a fost "influențata in mod nejustificat" de supraveghetori, potrivit unui sondaj intern publicat joi in cadrul unei revizuiri a standardelor de integritate a datelor, scrie Reuters.

Riscurile ca SUA si Europa sa intre in recesiune au crescut brusc, au avertizat economistii inainte de summitul G7 care incepe in acest weekend in Bavaria.

Economistii BofA Securities vad o probabilitate de aproximativ 40% ca economia Statelor Unite sa intre in recesiune anul viitor, inflatia ramanand constant ridicata, transmite Reuters.