Stiri pe aceeasi tema

- In cei peste 75 de ani de istorie, FMI nu a lansat predicții asemanatoare cu acestea. "Este foarte probabil ca economia globala sa experimenteze cea mai grava recesiune de dupa Marea Depresiune din 1930, depasind criza financiara globala de acum un deceniu", a explicat Gita Gopinath, economistul…

- Toremurad Gurbanov, de la Facultatea de Automatica si Calculatoare, a luat medalia de aur intr-o competitie in care au fost inscrisi alti 130 de participanti din 13 tari: Argentina, Belarus, Bulgaria, China, Coreea de Sud, Grecia, Romania, Rusia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan si Vietnam.…

- CORONAVIRUS. Intr-o declaratie a Ministerului de Externe thailandez se arata ca incepand de miercuri se anuleaza scutirea de vize pentru persoanele care intra in tara din Coreea de Sud, Hong Kong și Italia. Citeste si Coronavirusul este de fapt o combinatie intre HIV si SARS. Dupa ultimele…

- ​Nationala de polo a României a fost învinsa luni, la Hamburg, de reprezentativa Germaniei, scor 10-9, în primul meci din cele trei programate la Turneul celor patru natiuni, competitie de verificare înaintea participarii la turneul preolimpic de la Rotterdam, informeaza News.ro.Tricolorii…

- Epidemia, aparuta in decembrie in Wuhan, China, a provocat peste 78.600 de imbolnaviri in aceasta tara, dintre care peste 2.700 de decese.Insa, a subliniat seful OMS "ceea ce se intampla in restul lumii reprezinta principala noastra ingrijorare", cu peste 3.470 de cazuri inregistrate in 44 de tari."Dovezile…

- Toate sancțiunile anti-rusești trec prin mai multe etape de percepție a acestora de catre politicienii din țarile care impun aceste sancțiuni. Evoluția percepției urmeaza de fiecare data același scenariu: mai intai se fac declarații amenințatoare, dupa care sunt speranțe moderate, apoi tacere confuza,…

- China a criticat dur Statele Unite ale Americii, pe care le acuza de „creare și semanare de panica”, dupa ce au dat semnalul pentru restricțiile care le sunt impuse cetațenilor chinezi în urma epidemiei de coronavirus, scrie AFP. "Guvernul american a fost primul care a…

- Aproape trei sferturi (71%) dintre companiile mari care au ghiduri de utilizare a datelor pentru parteneri si subcontractanti au primit compensatii in urma unui incident care i-a afectat pe furnizorii cu care fac schimb de informatii, arata concluziile unui studiu ce vizeaza liderii de securitate IT,…