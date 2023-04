FMI: Fragmentarea geopolitică poate creşte riscurile pentru stabilitatea financiară FMI a avertizat de mult despre cresterea costurilor, frictiunile economice si pierderile de productie din PIB asociate cu fragmentarea economiei globale in blocuri geopolitice, cu democratii conduse de SUA de o parte si China si alte state autocratice pe de alta parte. Acest lucru poate duce la sisteme tehnologice concurente si la reducerea comertului. Dar un nou document de lucru al FMI a evidentiat potentialul de crestere a tensiunilor, pentru a determina iesirile de capital transfrontalier, inclusiv investitiile directe, din tari, cu riscuri deosebit de mari pentru economiile de piata in curs… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

