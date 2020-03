Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele bancare din unele tari ar putea avea nevoie de recapitalizare si chiar restructurare, daca economiile lor vor fi afectate serios de o intrerupere prelungita provocata de pandemia de coronavirus, au declarat marti doi oficiali de la Fondul Monetar International, transmite

- Omenirea va avea nevoie de aproximativ doi ani pentru a scapa de pandemia de coronavirus, a declarat marti presedintele Institutului Robert-Koch, autoritatea federala de sanatate a Germaniei, subliniind ca durata acestei crize sanitare va depinde in mare parte de rapiditatea gasirii unui vaccin, transmite…

- Premierul ucrainean Oleksiy Honcharuk a demisionat, iar ministrul de finanțe, ministrul de externe și procurorul general ar putea fi remaniați, în aceasta saptamâna, au anunțat marți parlamentari ai partidului președintelui Volodymyr Zelenskiy, citați de Reuters. Zelenskiy l-a propus…

- Epidemia de coronavirus pare sa fie ținuta sub control in China, unde a fost raportata o scadere a numarului de imbolnaviri, chiar daca numai luni dimineața au fost inregistrate 409 noi cazuri. In schimb, in Coreea de Sud, in cursul zilei de duminica, 161 de noi cazuri de imbolnaviri au fost raportate,…

- Un atac israelian cu rachete asupra Damascului a fost interceptat de apararea antiaerina siriana, in noaptea de miercuri spre joi, potrivit presei oficiale siriene, relateaza Reuters si AFP preluate de Agerpres.Potrivit postului public de televiziune Ikhbaryah TV, atacul a fost lansat de pe…

- Seful Volkswagen AG, Herbert Diess, a avertizat ca producatorul auto german trebuie sa-si accelereze transformarea pentru a evita sa devina o alta Nokia, care si-a pierdut dominatia pe piata telefoanelor mobile in favoarea Apple, transmite Reuters potrivit Agerpres "Intrebarea importanta este: suntem…

- Peste zece militari sauditi care se antreneaza in bazele militare din Statele Unite urmeaza sa fie expulzati, potrivit CNN, o decizie a Departamentului american al Apararii in urma unui atac armat, in decembrie, la o baza in Florida, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Trei persoane au fost…

- La aproape 5 zile de la moartea lui Kasem Soleimani, la ora la care generalul era inmormantat, a venit si riposta iraniana. Doua baze aeriene din Irak, care adaposteau si militari ai SUA, au fost atacate cu rachete de catre Iran. Nu se stie sigur in acest moment daca sunt victime printre soldații americani,…