Stiri pe aceeasi tema

- Pietele bursiere europene au inregistrat vineri o evolutie pozitiva, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat in primul trimestru cu 7,05%, in ciuda unor cateva saptamani de tranzactii volatile in sectorul bancar, transmite CNBC.Stoxx 600 a consemnat in martie o crestere de 1,36%, iar vineri a…

- Tarile cu o pozitie relativ puternica ar trebui sa ajute statele vulnerabile, in special cele care se confrunta cu dificultati legate de nivelul datoriei, a afirmat joi directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, transmite Reuters.

- Ministrul de Finante al Elvetiei a aparat sambata fuziunea rapida intre cele mai mari doua banci ale tarii, Credit Suisse si UBS, intr-un interviu pentru ziarul elvetian Neue Zuercher Zeitung, declarand ca utilizarea legii de urgenta a fost necesara pentru a stabiliza situatia, transmite Reuters.„Credit…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters, citat de…

- Comisia Europeana (CE) a prezentat joi unul dintre obiectivele fundamentale ale strategiei sale pentru a se asigura ca industria sa poate concura cu SUA si China pe segmentul fabricarii de produse din domeniul tehnologiilor curate si accesarii materiilor prime necesare pentru tranzitia verde, transmite…

- Franta a anuntat masuri de sprijinire a sectorului agroalimentar, afectat de costurile ridicate si de dificultati in a concura pe pietele mondiale, inclusiv prin lansarea unui fond de 500 de milioane de euro, deschis investitorilor privati, transmite Reuters.

- Presedintele Bancii Mondiale (BM), David Malpass, a anuntat miercuri, 15 februarie, ca va renunta la functia sa pana la finalul lunii iunie, dupa ce in urma cu cateva luni a intrat in conflict cu Casa Alba pentru ca nu si-a exprimat pozitia in privinta schimbarilor climatice, transmite Reuters și Ziarul…

- ”Rezervarile nu dau semne de recesiune in acest moment. Am avut rezervari record in saptamana a doua si in saptamana a treia din ianuarie, cerere foarte puternica pentru Paste si vara, fara stimulare tarifara”, a declarat directorul financiar Neil Sorahan pentru Reuters. Saptamana trecuta, rivalii Wizz…