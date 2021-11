Fly Project lanseaza EN VOGUE, piesa pe care artistul si-a facut-o cadou

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Fly Project lanseaza pe canalul oficial de YouTube al artistului, cea mai noua piesa, EN VOGUE. Solistul trupei, Tudor Ionescu, implinește astazi 42 de ani, iar cu aceasta ocazie, acesta a avut o surpriza pentru fanii lui. Clipul piesei este realizat de regizorul Bogdan Daragiu și ii prezinta…

- Andreea Ignat lanseaza astazi, 21 octombrie 2021, piesa dance „Iubirea ta cruda”, care transmite acel vibe nostalgic al anilor 2000. Piesa ideala pentru sezonul actual, care cu siguranța va starni emoții puternice pentru ca multe persoane se regasesc in versurile acesteia, vine la pachet cu un videoclip…

- Membrii trupei Manifest, Syan Lion și Seladon colaboreaza din nou, dupa 22 de ani și lanseaza piesa „Manifest”, prin intermediul careia cei doi artiști iși doresc sa uneasca romanii de pretutindeni, amintindu-le cat de importanta este dragostea pentru muzica și nu numai. „Pentru cei care nu știu, Manifest…

- Dupa colaborarea fusion cu Vali Vijelie, Yssa revine in muzica pop cu un nou single și videoclip, “Inchide ușa”. Piesa este compusa de John Romanu, de producție ocupandu-se Phelipe, iar Mix/Masterul este realizat de Alexandru Truța. “”Inchide ușa” este o piesa la care John Romanu a lucrat de ceva vreme…

- Azteca anunța lansarea unui nou track, „Relație Cu Bancnotele”, prin intermediul caruia ne vorbește despre legatura dintre oameni, loialitate și bani. Versurile au fost scrise de catre artist, iar producția finala a fost semnata de Quick. „ e o piesa mai soft, care duce cu gandul și spre iubire și spre…

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- Sound Rush lanseaza astazi, in mod oficial, remix-ul pentru piesa INNA – Hot. Dupa ce in luna aprilie aparuse pe YouTube o varianta a acestui remix filmata intr-un decor industrial, astazi, 13 august, fanii genului hardbass se pot bucura de versiunea oficiala a acestuia. Iar pentru cei care au ganduri…

- - Trupa italiana Maneskin, castigatoarea editiei de anul acesta a Eurovision, lanseaza vineri o versiune a unuia dintre cele mai populare cantece ale sale, "I wanna be your slave", in colaborare cu legendarul rockstar american Iggy Pop, relateaza EFE. Piesa face parte din albumul "Teatro d'Ira…