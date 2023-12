Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea a iesit din albie, joi, la Budapesta, apele ajungand la un nivel record pentru ultima decada, pe fondul ploilor abundente si al vremii neobisnuit de blande pentru aceasta perioada a anului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Directoratul general al Ungariei pentru Administrarea Apelor a…

- Ungaria, Serbia si Slovenia vor incepe sa opereze in 2024 o piata regionala de electricitate, a anuntat joi Ministerul ungar al Energiei, transmite MTI.In acest scop, pana la finele lui 2024 va fi infiintata o companie holding cu sediul la Budapesta care va fi detinuta de operatorii de transport…

- „Exista asteptari ca, la summit, Consiliul European poate si trebuie sa decida cu privire la inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina”, spune Orban in scrisoarea sa catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care are data de luni si a fost vazuta de Bloomberg. „Avand in vedere nivelul…

- Nivelul de risc de avalanșa a atins gradul 3 din 5 la altitudini de peste 1.800 de metri in masivul Fagaraș, conform anunțului facut duminica de catre Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu. „Avand in vedere aceasta situatie, am luat decizia de a declara momentan inchise traseele aflate peste aceasta…

- Pe 2 noiembrie 1784, izbucnea „Rascoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, ultima mare revolta țaraneasca din Europa Centrala. „Rascoala lui Horea, Cloșca și Crișan” de la 1784, reprezinta o acțiune de revolta a țaranimii iobage din Transilvania impotriva constrangerilor feudale la care era supusa. La ea…

- Partida dintre Israel și Romania, din preliminariile EURO 2024, se va disputa in Ungaria. Deși israelienii primisera acordul Guvernului din Cipru pentru a-și disputa partidele din luna noiembrie acolo, din cauza razboiului din țara natala, aceștia au hotarat sa apeleze in cele din urma la varianta Ungaria.…

- Mai bine de 70% dintre romani iși fac griji pentru facturile marite din cauza frigului din aceasta iarna. Cei mai mulți cauta soluții pentru economisirea energiei. Un studiu facut in țari din Europa Centrala și de Est, printre care și Romania, arata ca facturile la utilitați au crescut odata cu marirea…

- „Avem capacitatea sa preluam traficul operatorilor aerieni din Romania”, a declarat Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, la o intalnire cu ziariștii autohtoni. CEO-ul crede ca operatorul aerian maghiar ar putea prelua oricand cursele TAROM, in cazul in care ar falimenta. La o intalnire cu presa din Romania,…