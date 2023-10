Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 ostatici israelieni si straini detinuti de Hamas in nordul Fasiei Gaza au fost ucisi in lovituri aeriene israeliene in cursul ultimelor 24 de ore, a facut cunoscut vineri aripa armata a miscarii islamiste palestiniene, relateaza AFP. „Treisprezece prizonieri, inclusiv straini” au fost ucisi…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Hamas susține ca 13 ostatici, printre care se numara și cetațeni straini, au fost uciși in raidurile aeriene ale Israelului asupra Fașiei Gaza. Autoritațile israeliene arata ca circa 150 de persoane sunt ținute ostatice de catre teroriștii Hamas, multe dintre acestea fiind ascunse in tuneluri subterane,…

- Israelul vrea ca peste un milion de locuitori din Gaza sa fie relocalizați in sudul țarii, spune Organizația Națiunilor Unite, care avertizeaza asupra unor „consecințe umanitare devastatoare”. Armata israeliana a informat Organizația Națiunilor Unite (ONU) ca aproximativ 1,1 milioane de palestinieni…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…

- Bratele armate ale miscarilor islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au anuntat miercuri "tiruri puternice cu rachete" in sudul si centrul Israelului, in timp ce sirenele de alerta semnaland atacuri cu rachete au rasunat in zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, relateaza AFP.Orasele israeliene…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…