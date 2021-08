Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis astazi de la Botoșani unde a participat la ședința Comitetului Director Județean un mesaj de unitate pentru zona Moldova aratand ca Ardealul s-a dezvoltat puternic din cauza ca oamenii au fost mult mai uniți. Fraților va dau un sfat prietenesc. Ne uitam peste munți […] The post Flutur la Botoșani: ”Noi PNL am fost ca in acvariu. Au vazut toți trei luni de zile ce se intampla la noi in casa și am fost campioni la breaking news-uri” first appeared on Suceava News Online .