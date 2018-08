Flota japoneza a vanat 177 de balene in nord-vestul Oceanului Pacific in cadrul unui asa-zis "program de cercetare" si in pofida criticilor internationale, a informat miercuri guvernul nipon, citat de DPA.



O flota de trei nave a vanat 43 de balene minke si 134 de balene sei intr-un interval de 98 de zile, potrivit Agentiei pentru Pescuit.



Acest anunt vine dupa ce, in luna martie, vasele de vanatoare s-au intors in Japonia dupa uciderea a 333 de balene minke in Oceanul de Sud.



In 2014, Curtea Internationala de Justitie a ordonat suspendarea programului japonez…