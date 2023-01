Stiri pe aceeasi tema

- Romania avea in noiembrie 2022 un numar de 1.280.003 de posturi ocupate in institutiile si autoritatile publice, dintre care 64% erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). Din totalul celor 818.217 de angajati din administratia publica…

- ”Ministerul Finantelor, alaturi de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei au adoptat Ordinul comun privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, prin care si personalul din institutiile publice…

- Ministerul de Finanțe a publicat, marți seara, proiectul Legii bugetului de stat pe 2023 , care arata ca unele instituții vor avea bugete mai mici decat in acest an, iar altele, precum Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea, va primi de șase ori mai mulți bani, scrie hotnews.ro . Ministerul Apararii…

- In cariera oricarei persoane vine un moment in care aceasta dorește schimbarea locului de munca fie pentru ca se simte deconectata si demotivata de mediul ȋn care activeaza, fie pentru ca, deși se simte bine in cadrul companiei, nivelul salarial nu mai corespunde cerințelor și nevoilor sale. Cuprins:…

