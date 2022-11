Stiri pe aceeasi tema

Pisica britanica de culoare maro și neagra a primit joi recunoașterea oficiala din partea Carții Recordurilor, la varsta record de 26 de ani și 329 de zile, potrivit unui comunicat de presa. Deși nu mai aude și are probleme cu vederea, se pare ca este sanatoasa.

Pisica a primit, joi, recunoasterea oficiala din partea Guinness World Records, la varsta record de 26 de ani si 329 de zile, potrivit unui comunicat de presa. Desi i-a slabit vederea si este surda, se pare ca este sanatoasa.„Stiam de la inceput ca Flossie este o pisica speciala, dar nu mi-am imaginat…

Guinness World Records si organizatia caritabila Cats Protection au recunoscut-o pe Flossie, nascuta in 1995, ca fiind cea mai batrana pisica in viata din lume. Flossie, care are aceeasi varsta ca si noul ei stapan, a avut mai multi ingrijitori diferiti de-a lungul lungii sale vieti, iar acum locuieste…

