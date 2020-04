Stiri pe aceeasi tema

- Ca dizident binecunoscut al regimului Ceaușescu, poetul spune ca nici in intunericul acelor ani nu era nevoie de o declarație pe propria raspundere ca sa poți ieși pe strada. Ca mulți dintre romani, și Mircea Dinescu se simte apasat de restricțiile impuse de starea de urgența. Spumos ca intodeauna,…

- In familia Stegaru lucrurile incep incetul cu incetul sa revina normal, iar dupa ce a intrat in legatura direct la Antena 1, parinții lui Viorel și socrii Vulpiței au decis ca ii vor ierta și ii așteapta acasa.

- Un bacauan este ținta unor acuzații grave! Barbatul, susține o romanca stabilita in Germania, a fost primit de familia ei in casa, pus la masa și le-a facut cel mai „frumos” cadou. Bacauanul a furat autoturismul și banii familiei și a fugit in țara natala.

- Un șofer roman care lucreaza in transporturi de peste 20 de ani și care duce alimente in toata Europa vorbește pentru Libertatea despre dificultațile pe care le intampina el și colegii lui in aceste zile, in care intreg continentul este paralizat de coronavirus. Robert Geanta spune ca șoferii nu au…

- BERBEC 21.03-20.04: Saptamana aceasta va veti bucura de interactiunile cu tot felul de cunostinte, prieteni si cei de acasa. Cateva cercetari amanuntite va vor reda raspunsurile la probleme vechi, pe care pana acum le-ati tot amanat. TAUR 21.04-21.05: Chiar daca nu faceti nimic special, oamenii…

- Una dintre victimele atacurilor din Germania este un roman de doar 23 de ani dintr-o comuna din județul Giurgiu. Viorel locuia de 5-6 ani in Germania cu familia și lucra ca curier. Era singurul copil al familiei. Unchiul tinarului ucis in atentat a povestit, joi seara in emisiunea Sinteza zilei de la…

- Un roman a fost ucis in atacul armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi in oraselul german Hanau, cand un individ a ucis 9 oameni, inainte de a-și impușca mama și a se sinucide.Deși MAE a anunțat ca niciun roman nu se afla printre persoanele ucise, primarul comunei Singureni a declarat…

- Un moldovean a fost lovit mortal de un tren intr-o gara din orasul Berlin, Germania. E vorba de un barbat de 38 de ani, care se afla la munca in aceasta tara.Acesta a lasat orfani doi copii.