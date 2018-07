Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a aprobat o finantare de 50 de milioane de euro pentru Proiectul de Consolidare a Managementului Riscurilor de Dezastre, care va imbunatati rezilienta infrastructurii de urgenta si raspuns la dezastre din cladirile de pompieri si urgente, anunta un comunicat transmis de institutie. „Acest…

- Proiectul prin care urma sa se exporte in Ungaria apa potabila din 20 de puturi situate in judetul Arad, prin intermediul unei conducte de 33 de kilometri, aproape finalizata in Arad, este blocat de aproximativ un an, dupa ce partea ungara a intrerupt finatarea, desi 80 la suta din lucrari au fost executate…

- Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, vicepresedintele aceleiasi institutii, Sergiu Bilcea, alaturi de primarul Curticiului, Bogdan Ban, si primarul din Zerind, Alexandru Simandi, au organizat o conferinta pentru a anunta faptul ca s-a intrat in linie dreapta in ceea ce priveste…

- Tatiana Proskuryakova, Directorul de Tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria spune ca institutia financiara a aflat „din presa” decizia guvernului Romaniei de a renunta la parteneriatul pentru construirea autostrazii Comarnic-Brasov. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Tripa a mizat pe sprijinul Consiliului Județean in demersurile sale pentru reintroducerea acestui obiectiv istoric in circuitul turistic, mai ales ca primarul Ineului este coleg de partid cu președintele CJA. „Aproape ca nu am cuvinte sa calific atitudinea lui Marinel Cionca. A preferat sa…

- Romania s-a alaturat clubului de tari din fostul bloc comunist care pariaza pe businessul cinematografic, crescand rambursarile partiale pentru productia de filme de la 20-25% pana la 35%, potrivit Variety. Dupa mai mult de un deceniu de discutii, negocieri si amanari, guvernul a aprobat…

- Reabilitarea zonei centrale a Timisoarei poate aduce orasului recunoastere internationala! Orasul a fost nominalizat si ar putea castiga Premiul Emerging Europe 2018 pentru cele mai bune programe de revitalizare a unor zone din Europa Centrala si de Est. Proiectul care a tinut in santier centrul Timisoarei…