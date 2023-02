Stiri pe aceeasi tema

- „Am pledat astazi pentru flexibilizarea procedurilor de avizare a Comisiei Europene pentru acordarea de scheme de ajutor de stat si reducerea termenelor lungi de analiza pentru a fi facilitate, astfel, atat investitiile publice, cat si cele private in Romania. Dezbaterea COMPET, care a avut loc astazi…

- Catalin Gherzan pledeaza pentru reducerea taxarii muncii Datele de pe piața muncii arata cat de importanta este reducerea taxarii muncii. Anul trecut Guvernul a aprobat intrarea pe piața muncii din Romania a unui „contingent” de 100.000 de mii de muncitori straini, iar pentru acest an cererea a crescut…

- „Supraimpozitarea contractelor part-time a fost o masura propusa de PSD, partid care conduce atat Ministerul de Finante, cat si Ministerul Muncii. PNL s-a opus la acel moment, dar ne aflam intr-o coalitie si a fost nevoie de un compromis, exact pentru a putea pastra cota unica si a evita supraimpozitarea…

- Ca și cand nimic nu s-ar fi intamplat, M. Ciolacu incepe sa ne țina teorii cu aer de noutate despre cat de buna ar fi pentru mediul privat scaderea taxarii pe munca. Ministrul de finanțe Caciu (artizanul creșterii taxelor și impozitelor in Romania) preia placa din mers și o repeta pe unde prinde un…

- „Avem un deficit al balantei comerciale, este adevarat, si acest deficit al balantei comerciale nu poate fi depasit decat prin sustinerea sectoarelor economice care aduc plus valoare si asa am ajuns la o schema de ajutor de stat pe care noi am initiat-o anul trecut pentru industria prelucratoare. (…)…

- ”A existat o solicitare a directoratului acelei companii de restructurare iar eu am fost foarte clar, nu vom accepta o restructurare a fortei de munca pentru ca in primul rand a existat o restructurare anterioara si am considerat ca este suficienta pentru planul de afaceri iar o noua restructurare trebuie…

- "Am reusit in anul 2022 sa luam masuri care sa va sprijine si sa protejeze locurile de munca. Plafonarea preturilor la energie, masurile de sprijinire a investitiilor si de retehnologizare au fost elementele care au dus la o crestere economica in 2022 pe care n-am fi sperat-o", a subliniat ministrul…

- ”O companie cu capital 100% romanesc, castigatoarea primei finantari prin schema de ajutor de stat pentru competitivitate lansata de Ministerul Economiei. Am semnat, astazi, contractul de finantare cu Softronic, un producator de locomotive din Craiova care a aplicat pentru accesarea de ajutor de minimis…