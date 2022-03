”Romania a iesit din starea de alerta, insa continua sa se confrunte cu o criza economica creata de conflictul militar dintre Ucraina si Republica Rusa, care s-a adaugat peste o presiune deja resimtita de industrie din cauza cresterii preturilor la energie. In cadrul task force-ului organizat la Ministerul Economiei, la care au participat principalele ramuri industriale direct afectate de izbucnirea conflictului militar de la granita noastra, am reusit sa conturam o imagine in concordanta cu nevoile reale din piata, astfel incat sa putem actiona aplicat si sa venim in sprijinul acestora”, a declarat…