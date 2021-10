Petrecere cu mare fast in casa lui Florin Salam! Celebrul artist implinește astazi frumoasa varsta de 42 de ani, motiv pentru care apropiații și familia au vrut sa-i faca o uimitoare surpriza, chiar in avans. Ei bine, zis și facut! Au facut planul, au cumparat cadourile, iar apoi s-au strans in casa celebrului manelist, unde l-au aștepta cu nerabdare. Florin Salam a ramas fara cuvinte cand i-a vazut pe toți la un loc, neștiind cum sa mai reacționeze. Cu ce l-a surprins fiica sa, Betty Vișanescu.