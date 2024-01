Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de manele Florin Salam a fost acuzat de o dama de companie ca ar fi batut-o, pe 1 ianuarie, intr-un hotel din Bucuresti, scrie News.ro. ”La data de 1 ianuarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 1 Politie au fost sesizati, prin plangere…

- Doi barbati s-au batut in trafic, pe o strada din Sectorul 4 al Capitalei, iar unul dintre ei a fost injunghiat in umar. ”In aceasta dimineata, 11 ianuarie 2024, in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 16 Politie au fost sesizati, prin…

