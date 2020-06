Ministrul Finantelor, Florin Citu, este luat drept tinta de social-democrati in baza unor atacuri venite de la oamenii PSD care isi simt amenintate interesele personale si de grup, sustine liderul deputatilor PNL, Florin Roman.



"Urmare a unor constatari si controale, se configureaza tot mai clar modul in care au fost atribuite in mod clientelar, cu incalcarea legii, lucrari scumpe cat Casa Presei, de exemplu pentru reabilitarea fatadei ministerului, dar si activitati cu iz ilicit, in activitatea ONAC, unde nepotismul pesedist a fost la ordinea zilei. Spargerea unor grupuri de interese…