Vicepreședintele USR, Ionuț Moșteanu, a declarat luni, 13 decembrie, dupa ședinta Biroului Național al USR, ca formațiunea condusa de Dacian Cioloș va demara procedurile parlamentare pentru ca ministrul Digitalizarii, Florin Roman, sa fie chemat in Parlament pe 20 decembrie ca sa dea explicații cu privire la plagierea a cel puțin 10 pagini din lucrarea de masterat. „Am decis alaturi de colegii din Biroul Național sa il chemam pe Florin Roman la «Ora Guvernului», in Parlament. Vom depune o hartie in acest sens, care va fi pe agenda Biroului Permanent de astazi, pentru a-l chema lunea viitoare pe…