- Mircea Rednic a anuntat, joi, într-o conferinta de presa, primele transferuri pe care Dinamo le va realiza dupa revenirea acestuia pe banca tehnica. "Puriul" a precizat ca a reusit sa-l convinga pe fostul atacant dinamovist Florin Raducioiu sa faca parte din conducerea clubului "alb-rosu"…

- Antrenorul Mircea Rednic (59 de ani) a anuntat, miercuri, ca revine la Dinamo, iar obiectivul este salvarea de la retrogradare. Rednic a mai antrenat echipa Dinamo in perioadele 2006-2007, 2008-2009, 2015-2016 si 2018-2019. Acesta urmeaza sa semneze un contract valabil un an, cu prelungire pe inca unul.…

