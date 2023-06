Florin Piersic se apără, după ce a fost filmat înjurând un cerșetor: „Fir-ai al dracului de vagabond” Florin Piersic este implicat intr-un scandal de proporții, dupa ce zilele trecute a fost filmat injurand un cerșetor care i-a cerut bani in timpul unui spectacol desfașurat la Cluj. Florin Piersic se apara și spune ca l-a dracuit… in gluma. Florin Piersic a susținut un spectacol in Piața Unirii din Cluj-Napoca. La un moment dat, actorul a fost intrerupt de un barbat care și-a pus șapca pe scarile scenei. Atunci, Piersic și-a intrerupt spectacolul și i-a spus cerșetorului sa plece de acolo. Momentul a fost filmat și a devenit viral pe rețelele de socializare, actorul de 87 de ani fiind acuzat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

