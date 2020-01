Florin Piersic a împlinit 84 de ani Florin Piersic implineste 84 de ani in 27 ianuarie, iar Click! iti spune unde il poti aplauda in urmatoarea perioada. Inegalabilul Florin Piersic sarbatoreste 84 de ani, dar continua sa fie „tanar si nelinistit”. Maestrul umple salile cu aparitiile lui in spectacole unde locurile se epuizeaza imediat, relateaza click.ro Este o aparitie rara la evenimentele mondene, insa la festivalurile de film si la premierele cinematografice este nelipsit. Anul trecut, cel care i-a dat viata haiducului Margelatu’ in sase pelicule memorabile a umplut sala la refuz cand a avut spectacol… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

