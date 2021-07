Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele s-au incins din nou in cuplul dintre Brigitte și Florin Pastrama. Vedeta s-a enervat la culme pe soțul ei deoarece l-a prins de mai multe ori cand consuma din cremele sale de fața in valoare de 500 de euro. Brigitte s-a plans in fața tuturor de atenția pe care i-o ofera soțul ei, insa și de…

- Se știe deja ca Brigitte a inceput amenajarile in curtea exterioara a casei sale, astfel ca aceasta ne-a demonstrat ca este o femeie muncitoare și lucreaza cot la cot cu angajații ei și este la fel de perficționista pe cat de harnica a aratat ca e. Ei bine, bruneta are pretenții de la soțul ei și iși…

- Andreea Banica a trecut prin clipe de groaza dupa ce vedeta a ramas blocata in incinta mall-ului. Cantareața a fost la fitness timp de trei ore, apoi și-a dat seama ca tichetul de la parcare nu funcționeaza, astfel ca nu poate ieși din mall. Andreea s-a enervat teribil, caci a fost o adevarata aventura…

- Nici bine nu au ajuns in țara, ca au și dat startul certurilor. Brigitte și-a varsat nervii pe Florin Pastrama dupa ce acesta s-a intrecut cu gluma. Cei doi au inceput un mic scandal in timp ce ajutau la amenajarea piscinei.

- Florin Pastrama le-a dat replica celor care au spus ca s-ar fi casatorit cu Brigitte pentru bani. Soțul celebrei afaceriste le-a transmis acestora un mesaj la Antena Stars, explicandu-le cum stau, de fapt, lucrurile intre cei doi. Acesta a recunoscut ca la inceput partenera lui i-a ajutat pe el și pe…

- In așteptarea mamei lui, Florin Pastrama a inceput sa faca curațenie in curtea casei acesteia. Soacra lui Brigitte a fost internata in stare grava in spital, dar lucrurile s-au schimbat in bine in ultima perioada. Starea ei s-a inbunatațit considerabil, iar medicii se pregatesc s-o externeze.

- Deși acum s-au impacat, problemele dintre Florin Pastrama și Brigitte nu au disparut. Afaceristul a vorbit pe larg despre motivul pentru care a ales sa locuiasca la mama lui, in emisiunea pe care o are alaturi de bruneta la Antena Stars. Acesta a dezvaluit ca cea care i-a dat viața are probleme grave…

- Brigitte Sfat a ajuns la capatul puterilor, dupa ce ultima cearta cu soțul sau, Florin Pastrama, a doborat-o psihic. Cei doi sunt din nou desparțiți, iar deznodamantul casniciei lor se afla pe muchie de cuțit. Vedeta chiar a izbucnit in lacrimi in direct, la Xtra Night Shw, recunoscand ca nu știe cum…