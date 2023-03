Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam (63 de ani), fostul portar al Stelei, a numit 3 portari despre care considera ca merita convocați la echipa naționala pentru meciurile din martie. Selecționerul Edi Iordanescu a inclus 3 portari pe lista preliminara a jucatorilor convocați pentru primele meciuri din preliminariile EURO…

- Florin Nița (35 de ani, Pardubice) și Radu Dragușin (21, Genoa) au fost iar printre cei mai buni in ultima runda din prima liga ceha și Serie B italiana.Dintre cei 25 de stranieri convocați pe lista preliminara la naționala pentru „dubla” cu Andorra și Belarus din preliminariile CE 2024, ies in evidența…

- In mare forma pentru naționala. Florin Nița (35 de ani, Pardubice) și Radu Dragușin (21, Genoa) au fost iar printre cei mai buni in ultima runda din prima liga ceha și Serie B italiana. Dintre cei 25 de stranieri convocați pe lista preliminara la naționala pentru „dubla" cu Andorra și Belarus din preliminariile…

- Edi Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru stranieri. Romania debuteaza la finalul lunii in calificarile Euro 2024, cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Pe lista lui Edi revine Florin Nița, transferat de curand la Pardubice, și apar 5 jucatori fara nicio selecție la prima reprezentativa:…

- Marea Britanie nu va trimite avioane de lupta in Ucraina pe "termen scurt", a declarat ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace. Vorbind pentru Sky News, Ben Wallace a adaugat: "Singurul lucru pe care l-am invațat in acest conflict este ca nu poți exclude nimic." Fii la curent cu cele mai…

- Portarul roman Ionut Radu a fost titular in victoria lui AJ Auxerre, 2-1 acasa cu Olympique Lyon, vineri, in primul meci al etapei a 24-a din Ligue 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Costel Pantilimon (36 de ani), goalkeeper cu 27 de selecții la prima reprezentativa, i-a analizat pe cei mai valoroși trei portari romani ai momentului, Horațiu Moldovan, Ionuț Radu și Ștefan Tarnovanu, oamenii pe care Edi Iordanescu se va baza in preliminariile EURO 2024. ...

- PSG, Bayern si Barcelona s-au impus in duelurile de miercuri, in timp ce Ionut Radu a fost titular in infrangerea suferita de Auxerre pe terenul lui Monaco. Toate rezultatele zilei sunt pe AS.ro. Barcelona si-a marit avansul in fruntea campionatului din Spania. Catalanii au opt puncte in plus fata de…