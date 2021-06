Stiri pe aceeasi tema

- Duminica la pranz, Fulgy a pornit „show-ul” inca de cand a intrat intr-un mall din București. S-a certat mai intai cu bodyguarzii de la intrare, pentru ca a refuzat sa poarte masca de protecție. Nimic nu l-a determinat pe acesta sa poarte articolul sanitar, iar cat timp s-a plimbat prin mall și a transmis…

- Alexandro Matias este in centrul unui scandla de proporții, dupa cu un cunoscut model internațional l-a acuzat ca l-ar fi batut și amenințat chiar in parcul Herastrau din Capitala. Fostul concurent de la Chefi la cuțite s-ar fi aflat alaturi de un coleg al sau de la Golden Boy Society, Razvan Ion, cunoscut…

- Nota de plata de 100.000 euro la un club de fițe din Herastrau! Da, ați citit bine, aproximativ atat a scos din buzunar sambata, un tanar elvețian de origine romana,pentru o seara de chef și șampanii gigant baute cu prietenii. Conform Cancan.ro , ”campionul verii” la ”spart” bani a comandat 4 șampanii…

- Emisiunea de investigații jurnalistice ”Romania te iubesc” de la Pro TV a difuzat duminica seara o ediție dedicata clanurilor interlope din București, intitulata: „Gruparea criminala – brand de Capitala”. Realizata de Cosmin Savu, ediția din „Romania te iubesc” din 25 aprilie s-a concentrat pe conexiunile…

- Situație fara precedent în România. În urma perchezițiilor facute de polițiștii din Capitala, a fost descoperita o agenție de turism care oferea clienților teste PCR negative false incluse în pachete de calatorie. Ce au mai descoperit oamenii legii și despre ce agenție este…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Universitatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Majoritatea protestarilor nu au masca de protectie si nu pastreaza distantarea fizica. Manifestantii…

- Jandarmeria Romana a transmis, luni seara, ca nu pregateste interventia in forta la protestul din Capitala, intrucat nu au fost incidente care sa impuna o astfel de interventie. Jandarmii au infirmat, astfel, informatii vehiculate pe Facebook. Jandarmeria Romana anunta, luni seara, ca nu pregateste…

- Noi proteste fața de restricțiile impuse in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 au avut loc, pentru a doua seara la rand, in Bucuresti, in Piața Universitații, și in cateva mari orașe ale tarii. La Universitate, un barbat a fost ridicat de catre jandarmi. Protestele sunt organizate de catre AUR.…