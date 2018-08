Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Oprea s-a stins din viata la varsta de 86 de ani, fiind un apreciat dramaturg, prozator si critic de teatru si film. Acesta a ajutat la formarea a numerosi oameni de cultura ieseni, avand o activitate culturala remarcabila. Stefan Oprea s-a nascut pe data de 26 septembrie 1932 in familia functionarului…

- https://www.vasiledale.ro/2018/08/08/autorul-vandalizarii-casei-memoriale-elie-wiesel-prins-de-catre-politistii-sigheteni-si-cei-de-la-crima-organizata-actualizare/ Casa din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost vandalizata in weekend. Autoritatile…

- El a plecat din Romania in anul 1988, datorita faptului ca a reusit sa publice in revista „Agora" din New York o piesa de teatru intitulata "Ramaieni" care avea ca tema ravagiile protocronismului. In acelasi an, a participat la realizarea unui film documentar in Belgia, care denunta regimul lui Nicolae…

- Tibor Selymes, noul director sportiv al celor de la Poli iași, anunța transferuri interesante in Moldova și precizeaza faptul ca nu intenționeaza sa-i ia locul lui Stoican daca echipa va avea rezultate slabe. "Luam trei sau patru jucatori chiar saptamana aceasta. I-am trimis date despre mai mulți antrenorului…

- Criticul de film Irina Margareta Nistor a indemnat vineri publicul venit la Ateneul din Iasi sa isi scoata palaria in fata documentarului filosofului Mihail Sora in care acesta isi impartaseste din amintirile despre prietenul sau Nicolae Steinhardt. "Cred ca a fost intr-adevar un zbor…

- Cel mai lung zbor direct din lume va dura 20 de ore, mai mult cu trei ore decat cel care detine recordul in prezent. Zborul va fi operat intre Singapore si New York, din luna octombrie a acestui an. Zborul va fi lansata pe 11 octombrie si va fi efectuat cu o aeronava Airbus A350-900ULR (ultra-long-range).…

- Instalatia de arta realizata de artistul german Clemens Behr, care a starnit polemici aprige pe Facebook, a fost ridicata de pe Pietonal. Creatia de 15.500 euro va ramane in patrimoniul municipiului Iasi. FOTO: Facebook ("Esti din Iasi daca...") VEDETI SI: Florin Lazarescu: Creatia lui Behr e mai putin…