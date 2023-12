Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si sindicatele din educatie au discutat, astazi, la Palatul Victoria, fara a ajunge la o concluzie clara privind majorarea salariilor din sistem, incepand cu 1 ianuarie 2024. Discutiile vor continua, iar sindicalistii cred ca majorarea va avea loc, asa cum a promis Executivul. Ei nu au mai…

- Consiliul National Tripartit se va reuni la inceputul lunii decembrie pentru discutii pe tema salariului minim pe economie pentru anul 2024, a declarat presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu (foto), potrivit Agerpres. “Va fi o noua intalnire la inceputul lui decembrie pe salariul minim pentru anul 2024…

- Premierul Marcel Ciolacu are programate, pentru luni la ora 12:00, consultari cu reprezentanții sindicatelor din domeniul educației, conform unui anunț oficial emis de Palatul Victoria. Aceasta intalnire face parte dintr-o serie de discuții, avand in vedere ca șeful Guvernului s-a mai intalnit cu sindicatele…

- In aproximativ o ora va incepe la Palatul Victoria ședința de Guvern in cadrul careia urmeaza sa se aprobe majorarea salariului minim. Este vorba despre o creștere cu 10% fața de luna septembrie, de la 3.000 de lei la 3.300 lei. „Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut…

- Astazi, 28 septembrie, Guvernul va aproba o ordonanța prin care salariul minim crește de la 3.000 la 3.500 de lei, dar și o hotarare potrivit careia salariul minim in construcții crește de la 4.000 la 4.500 de lei. „Maine dau ordonanta si HG, o data pentru marirea salariului (minim) de la 3.000 la 3.300…

- Ministerul Muncii a anuntat miercuri ca a fost pus in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind creșterea salariului minim brut garantat in plata.... The post Guvernul a propus marirea salariului minim pe economie la 3.300 de lei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Discuțiile au loc in contextul in care o parte a mediului de afaceri susține ca o majorare ar trebui sa se faca de la 1 ianuarie 2024, nu de la 1 octombrie 2023, deoarece companiile au deja stabilite bugetele de salarii pentru acest an, arata, potrivit unui comunicat al Confederației Patronale Concordia. O…