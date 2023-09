Stiri pe aceeasi tema

- Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta ca "Sfanta Maria Mica", marcheaza hotarul astronomic dintre vara si toamna. De asemenea, sarbatoarea anunta inceputul unor activitati specifice, precum culegerea unor plante si fructe tamaduitoare, batutul nucilor, culesul viilor, semanatul graului, orzului si secarei…

- 8 septembrie: Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului – Cea mai mare sarbatoare a toamnei, prima din cursul anului bisericesc 8 septembrie: Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului – Cea mai mare sarbatoare a toamnei, prima din cursul anului bisericesc Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii…

- In fiecare an, la data de 8 septembrie, creștinii ortodocși din intreaga lume sarbatoresc un eveniment de o importanța deosebita: Nașterea Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare, cunoscuta și sub numele de "Sfanta Maria Mica", este marcata cu cruce roșie in calendar, semnificand o zi de post aspru și rugaciune…

- Pe data de 8 septembrie, credincioșii praznuiesc sarbatoarea Nașterii Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Potrivit credintei populare, in aceasta zi randunelele isi pregatesc calatoria spre tarile calde, iar gazele si reptilele se retrag in pamant. Tot pe 8 septembrie se deschide sezonul la culesul…

- In fiecare an, pe data de 8 septembrie, creștinii ortodocși praznuiesc Nașterea Maicii Domnului, sarbatoare cunoscuta și sub numele de Sfanta Marie Mica. Ziua marcheaza inceputul culesului viilor si in care, conform tradiției populare, femeile se roaga pentru a avea copii, iar cei care vor sa se casatoreasca…

- Cand pica Sfanta Maria Mica. Atunci se spune ”La mulți ani”, de fapt. Creștinii au sarbatorit zilele trecute Sfanta Maria Mare, sau Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august. Adevarul este insa ca ”La mulți ani” se spune de Sfant Maria Mica. Deși mulți confunda cele doua sarbatori, ele cad la diferite…

- Romania și Polonia sunt țarile europene cu cea mai mare prezența la slujbele religioase. Pe 15 august, Biserica praznuiește Adormirea Maicii Domnului și mutarea ei cu trupul la Cer. Sarbatoarea este numita in popor și Sfanta Maria Mare. Pe 8 septembrie este praznuita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta…

- Meta, compania deținuta de Mark Zuckerberg, face un nou pas in razboiul cu Twitter, companie deținuta de Elon Musk. Alternativa Meta la Twitter, numita Threads, va fi disponibila cel putin pentru o parte a utilizatorilor smartphone-uri, incepand de joi.Dupa mai multe luni de dezvoltare si teste,…