Florin Furdui, Portland Trust: Am ajuns la un grad de inchiriere de 65% in cadrul Expo Business Park din Expozitiei. Alti 4.000 mp sunt in curs de semnare

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit joi seara, in urma averselor inregistrate in Capitala si in judetul Ilfov, pentru extragerea apei acumulate acolo unde au fost inundate strazi, subsoluri si curti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). La nivelul municipiului Bucuresti…

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Sambata si duminica,…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, in coloana, pe sensul spre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti, din cauza restrictiilor impuse pe bulevardul Theodor Pallady.Centrul Infotrafic a informat, duminica seara, ca pe Autostrada A2 Constanta - Bucuresti s-a format o coloana de…

- Ministerul de Finanțe vine cu vești bune pentru contribuabili. Contractele de inchiriere nu mai trebuie sa fie inregistrate la Fisc, cei care incaseaza venituri din chirii urmand doar sa depuna declaratia 212, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Guvern.Citește și: ALERTA in Capitala:…

- Un accident grav a avut loc pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Capitala: poliția a blocat circulația pe un sens, inclusiv și a transportului public, astfel ca deplasarea pe principala artera a orașului spre cartierul Sculeni este acum imposibila.

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de sambata…