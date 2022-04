IL DIVO in concert la Sala Palatului

Celebrul grup IL DIVO va concerta pe 3 noiembrie la Sala Palatului din Bucuresti. Dupa tragica veste legata de disparitia lui Carlos Marin, IL DIVO au decis sa continue turneul si sa-l dedice memoriei fostului lor coleg, ca un tribut sub denumirea “For Once In My Life Tour”. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret… [citeste mai departe]