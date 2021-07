Florin Cîţu: Urmează alte estimări care vor duce creşterea economică aproape de două cifre Prezent duminica seara la conferinta interna de alegeri a PNL Cluj, premierul Florin Citu a afirmat ca noi estimari privind economia arata ca Romania poate inregistra in acest an o crestere economica de cel putin zece procente, acesta aratand ca pentru primul trimestru al acestui an se inregistreaza pentru prima oara crestere economica datorata investitiilor. „Anul acesta, primul trimestru, este pentru prima oara in istorie din ultimii 30 de ani cand cresterea economica se datoreaza in totalitate investitiilor. Nu a mai fost niciodata asa ceva. Am schimbat paradigma. Aratam ca prin investitii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

