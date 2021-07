Stiri pe aceeasi tema

- Prezent duminica seara la conferinta interna de alegeri a PNL Cluj, premierul Florin Citu a afirmat ca noi estimari privind economia arata ca Romania poate inregistra in acest an o crestere economica de cel putin zece procente, acesta aratand ca pentru primul trimestru al acestui an se inregistreaza…

- „Noi toti suntem aici pentru ca noi credem in liberalism si credem ca doar prin liberalism putem sa dezvoltam Romania. Am aratat in aceste cateva luni de guvernare ca daca investesti - si apropo, anul acesta, primul trimestru, este pentru prima oara in istorie in ultimii 30 de ani cand cresterea economica…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza o creștere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania, a scris miercuri pe Facebook premierul Florin Cițu. „Am promis, am facut! Comisia Europeana estimeaza o creștere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania. Cea mai mare creștere economica din UE”, a scris Florin Cițu.…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat faptul ca Romania inregistreaza pentru a doua oara consecutiv cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana, mentionand ca acest lucru inseamna mai multe locuri de munca pentru romani, dar si atractivitate pentru investitorii straini, informeaza…

- "Am promis, am facut.Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani.Am luat cele mai bune masuri și economia a raspuns pozitiv. Acum pregatim toate masurile…