Florin Cîțu se plânge la liderii europeni de criza politică pe care el a declanșat-o Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un partid […] The post Florin Cițu se plange la liderii europeni de criza politica pe care el a declanșat-o appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a amenințat, vineri, ca le va spune liderilor europeni și partenerilor strategici, SUA, despre situația din Romania, unde „se prefigureaza o alianța cu un partid extremist”, in contextul in care USR PLUS și AUR au anunțat ca vor semn

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca urmeaza sa ia legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alinața cu AUR. „Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un partid extremist, care vrea…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Scena politca este in fierbere dupa anunțul premierului de revocare a ministrului Justiției Stelian Ion, ce a declanșat o criza profunda in coaliție. Liderii politici reacționeaza. Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reactie legat de cel mai mare scandal declanșat pana acum in coalitie. Presedintele…

- Premierul Florin Cițu nu știe cat costa o paine in Romania, pentru ca nu consuma paine, s-a justificat el in fața ziariștilor. „Știți cat este prețul la o franzela, la un litru de ulei?”, a fost intrebat Florin Cițu. „Nu pot sa spun, nu mananc paine. Incerc sa nu mananc paine”, a zis premierul Romaniei.…

- Florin Cițu ignora avertismentul dat luni de guvernatorul BNR Mugur Isarescu cu privire la inflație și susține ca “Romania nu mai este o țara cu salarii mici”. „Este o estimare a BNR. Eu spun ca angajații din Romania au salarii mai mari de 3.000 de euro net. Crește ponderea celor care au salarii mai…