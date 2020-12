Stiri pe aceeasi tema

- ”Am predat astazi mandatul unui profesionist. Sunt sigur ca va continua ce am inceput in acest an, in special proiecte de digitalizare a ANAF si a Ministerului de Finante. Sunt multe de facut, sper ca anul acesta sa introducem e-facturare, asta inseamna venituri la buget de aproape doua puncte procentuale,…

- "Executia bugetului general consolidat in primele zece luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 74,04 miliarde lei (7,05% din PIB). Sume in valoare de 40,74 miliarde lei (3,88% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca in timpul guvernarii PSD s-au falsificat datele execuției bugetare. Cițu acuza faptul ca PSD a depașit deficitul bugetar intr-un an de creștere economica. Acuzația vine in contextul in care in 2020, Guvernul PNL a dus deficitul bugetar la 9.1%. Citește…

- Ministrul de Finanțe, Florin Citu, a anunțat sambata ca exista discutii privind prelungirea masurii amanarii ratelor. Demnitarul a raspuns unei intrebari ZF, insa a refuzat sa ofere detalii. Ministrul de finante, Florin Ciți, a spus, raspunzand unei intrebari ZF, ca la nivelul Ministerului…

- "Avem foarte multi presedinti de consilii judetene care si-au batut joc de banii pe care i-au primit anul acesta de la Ministerul de Finante. Sunt unii dintre ei care au pierdut in alegerile locale din 27 septembrie si au lasat vistieria goala. Pe de alta parte, sunt altii care au castigat, de la socialisti,…

- Guvernul Orban pregateste o noua rectificare bugetara. Aceasta va avea loc saptamana viitoare. Urmatoarea rectificare bugetara va avea loc in a doua saptamana din noiembrie, in condițiile in care Ministerul Finanțelor a primit nevoile ordonatorilor de credite, a anunțat, luni, ministrul Finanțelor,…

- In a doua saptamana din noiembrie va avea loc urmatoarea rectificare bugetara, in condițiile in care Ministerul Finanțelor a primit nevoile ordonatorilor de credite. Anuntul a fost facut astazi de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, potrivit Digi24. Tinta este de menținere a deficitului bugetar anunțat…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat ca guvernul va mai efectua o rectificare bugetara, iar bugetul pentru anul viitor va fi facut de viitorul guvern numit in urma alegerilor din decembrie. „Ma uit la execuția bugetara și așa cum sunt lucrurile acum va mai fi nevoie de o rectificare bugetara…