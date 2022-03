Stiri pe aceeasi tema

- „In cadrul discuțiilor cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, principalele subiecte au fost sancțiunile dure aplicate Rusiei de SUA și susținerea noastra deplina pentru majorarea bugetului Apararii la 2,5% din PIB.Un alt mesaj important a fost despre oportunitațile strategice…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns vineri la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Vizita acesteia la Palatul Cotroceni vine in contextul amenințarilor de securitate produse de razboiul din Ucraina. Vicepreședintele considera ca atacul…

- Vicepreședintele SUA Kamala Harris , s-a intalnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și a spus ca va exista o „consecința grava” sub forma de sancțiuni impotriva Rusiei daca invadeaza Ucraina. Aceste declarații vin la o zi dupa ce președintele SUA a declarat ca posibilitatea unei invazii…

- Relatiile dintre Londra si Moscova se afla la nivelul cel mai de jos, a estimat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, dupa o intalnire cu omologul sau britanic Ben Wallace, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident legat de desfasurarea de forte ruse la granitele ucrainene, relateaza…

- Harris nu a precizat daca aceste noi sancțiuni vor fi orientate direct impotriva președintelui Rusiei, V. Putin. Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a declarat ca, in cazul atacului Ucrainei de catre Rusiei, SUA ar putea impune agresorului "cele mai puternice" sancțiuni. Despre aceasta duminica, 26…